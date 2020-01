Nicht näher identifizierte Fotos im Internet sollen den zu Boden gefallenen Annäherungssuchkopf einer Rakete des russischen Flugabwehrsystems „Tor" nahe der Absturzstelle zeigen.

Nach dem Absturz eines ukrainischen Verkehrsflugzeugs mit 176 Insassen an Bord kurz nach dem Start in Teheran am Mittwochmorgen kursierten am Donnerstag im Internet mutmaßliche Indizien, die einen Abschuss durch eine Boden-Luft-Rakete andeuten könnten.

Fotos zeigen demnach den vom eigentlichen Raketenkörper abgetrennten Radarsuchkopf einer Rakete vom Typ 9M330 oder 9M331 „Fakel". Solche Raketen werden von radargesteuerten mobilen Kurzstreckenflugabwehrsystemen des russischen „Tor"-Systems verschossen (Nato-Code: SA-15 Gauntlet), wie sie auch bei den iranischen Streitkräften benutzt werden. Einen solchen Suchkopf will ein iranischer „Bürger-Journalist" in der Nähe des Unglücksortes irgendwo in einem Straßengraben gefunden haben. Nähere Angaben gibt es freilich bisher nicht, vor allem keine, die eine Positionsbestimmung der Aufnahme erlauben. Die Indizienlage ist daher durchaus zweifelhaft.

Der mutmaßliche Suchkopf einer Fakel-Rakete. Twitter/Babak Taghvaee

Die Fakel-Raketen werden von bodengestützten Radars per Funk gelenkt und in der Nähe des Ziels vom Zielsuchkopf zur Explosion gebracht. Einige Zweifler wandten ein, dass der Zielsuchkopf der Rakete doch einen Einschlag nicht überleben könne so wie jener, der im Internet kursiert. Allerdings müssen die Raketen ihr Ziel eben gerade nicht direkt treffen, da die Explosion schon in unmittelbarer Nähe, also mehreren Metern Abstand, ausgelöst wird und der eigentliche Sprengkörper, der Metallstücke um sich schleudert, sich unterhalb des Annäherungssuchkopfs befindet. Er wird daher bei der Explosion abgetrennt und kann durchaus halbwegs intakt auf den Boden fallen.

Vergleich: eine Fakel (hier Subtyp 9K330) military.cz/ausairpower.net

Wenige Stunden vor dem Absturz, den niemand überlebte, hatten die iranischen Streitkräfte zahlreiche ballistische Boden-Boden-Raketen auf US-Stützpunkte im Irak verschossen, als Rache für die Tötung des legendären iranischen Generals Qasem Soleimani durch US-Drohnen Anfang Jänner. Daher wird spekuliert, dass die iranische Luftabwehr hypernervös in Erwartung eines US-Gegenschlags gewesen sein könnte.

Russisches Tor-System im scharfen Schuss. Russian Military/RT

Am Donnerstag hieß es aus Kiew, dass Ermittler die Absturzstelle nach Resten von Raketenteilen absuchen wollten. Ein erster, äußerst schnell verfasster Bericht der iranischen Behörden indes spricht von ungenannten technischen Problemen des Flugzeugs, das allerdings erst vier Jahre alt war. Die Maschine vom Typ Boeing 737-800 der Ukrainian International Airlines war unterwegs nach Kiew, die meisten Insassen waren Iraner, Kanadier, Ukrainer, weiters unter anderen Schweden und Afghanen

Ein Video, das jemand vom Absturz machte, zeigt, dass etwas an der Maschine gebrannt hatte, möglicherweise ein Triebwerk, während sie zu Boden fiel.

(Reuters/wg)