Milder Jänner: Kein Schnee in Sicht

Der Jänner verläuft vor allem in den Bergen bisher deutlich zu warm.

Wien. Der subjektive Eindruck, dass das neue Jahr äußerst mild begonnen hat, täuscht nicht: Tatsächlich sind die ersten acht Jännertage deutlich wärmer verlaufen als im langjährigen Schnitt – um etwa zwei Grad zu mild, wie der Wetterdienst Ubimet ausgewertet hat.

Auf den Bergen fiel die Abweichung teils noch deutlicher aus: Auf dem Feuerkogel, der Kanzelhöhe und dem Patscherkofel etwa liegen die Temperaturen sogar um vier Grad über dem langjährigen Mittel. „Nur drei Wetterstationen im Land erlebten einen Jahresauftakt, der nicht zu mild war“, sagt Meteorologe Manfred Spatzierer. „Zell am See, Tamsweg und Bad Radkersburg verzeichnen momentan eine minimale negative Abweichung.“

Keine Kaltfront

Auch die kommenden Tage werden ähnlich mild verlaufen – und trocken: Mit Ausnahme der Nordalpen – hier dürfte es in der Nacht auf Samstag geringfügig schneien – bleibt es in Österreich weiter regen- und schneefrei, ein Hoch sorgt für Sonne. In den Bergen werden zehn Grad und mehr erwartet, auch im Flachland bleiben die Temperaturen klar im Plusbereich.

Eine kurzfristige Abkühlung sagen die Wettermodelle erst für Ende nächster Woche voraus – eine Kaltfront mit Schneefall bis ins Flachland ist laut Ubimet aber „weit und breit nicht in Sicht“. (mpm)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.01.2020)