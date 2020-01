Partielle Mondfinsternis zu beobachten

Der Mond liegt teils im Halbschatten der Erde.

Wien. Es ist einer der Höhepunkte des heurigen Astronomiejahres: Jene partielle Halbschatten-Mondfinsternis, die man am Freitagabend zwischen 18.06 Uhr und 22.14 Uhr auch von Österreich aus beobachten kann.

Allerdings handelt es sich bei dieser Mondfinsternis – bei der der Mond nicht in den Kernschatten der Erde tritt, sondern nur teilweise in deren Halbschatten – um eine relativ unauffällige: Da die Mondoberfläche im Halbschatten noch immer direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist, ist eine derartige Finsternis nicht so auffällig.

Beobachten kann man sie – sofern der Himmel unbewölkt ist – dennoch: Während Beginn und Ende kaum wahrnehmbar sind, ist „erfahrungsgemäß bei 70 Prozent im Halbschatten eine freisichtige Beobachtung möglich, das wäre von 19.12 Uhr bis 21.04 Uhr“, so Alexander Pikhard von der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WAA). (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.01.2020)