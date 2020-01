Kiew hält Flugzeugabschuss für möglich

Ukrainische Experten finden keine Brandspuren an Triebwerken – dafür tauchen mysteriöse Fotos im Netz auf.

Kiew/Teheran. Die Ukraine äußert Zweifel an Teherans Darstellung des Absturzes von Flug PS752 der Fluglinie Ukraine International vom Mittwoch. Man halte einen Raketenangriff, Terrorismus, einen Zusammenstoß oder Motorschaden für möglich. Der Iran geht von einem Unfall aus. Ein technisches Problem an Bord des Flugzeuges habe zu dessen Absturz geführt, heißt es in einem in kürzester Zeit angefertigten Bericht. Das Flugzeug habe versucht, abzudrehen, sei aber sechs Minuten nach dem Start abgestürzt. Bei dem Absturz waren alle 176 Insassen ums Leben gekommen.

Zunächst waren auch westliche Geheimdienstquellen gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters davon ausgegangen, dass ein technisches Problem die Unfallursache ist. Da der Absturz sich wenige Stunden nach dem iranischen Raketenschlag auf US-Basen im Irak ereignet hatte, gab es aber von Anfang an auch Spekulationen, ob das Flugzeug nicht von einer Rakete getroffen worden war.

Spekulationen, die nun von ukrainischer Seite erneut geäußert werden. Ukrainische Experten, die zur Untersuchung des Absturzortes nach Teheran gereist waren, hätten keine Brandspuren an den Triebwerken feststellen können, berichteten ukrainische Nachrichtenagenturen. Der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates, Oleksij Danilow, erklärte, man suche am Unglücksort nach den Resten einer russischen Rakete. In iranischen sozialen Medien waren entsprechende Fotos mit dem Radarsuchkopf einer Fakel-Rakete des russischen Luftabwehrsystems Tor. Die Authentizität dieser Fotos ist noch ungeklärt. Diese Raketenart ist im iranischen Militär in Verwendung. Auch Rechercheure der Investigativplattform Bellingcat bemühten sich am Donnerstag, die Objekte zu geolokalisieren. „Auf den Fotos ist wenig zu sehen, das wird schwierig“, erklärte Bellingcat-Gründer Eliot Higgins auf Twitter. (som)

