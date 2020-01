Wie Tirana sein internationales Profil stärken will

Albanien hat Anfang des Jahres den OSZE-Vorsitz übernommen. Nun muss sich ein Land als fähiger Vermittler beweisen, das seit Langem nicht in der Lage ist, seine eigenen politischen Probleme zu lösen.

Wien. Es war ein Hilferuf, der die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in Wien aus Tirana erreichte. Albaniens Staatspräsident bat darin um Vermittlung wegen der dramatischen Lage in seinem Land. „Die politische Krise in Albanien wird von Tag zu Tag schlimmer“, schrieb Ilir Meta. „Politische und soziale Spannungen wachsen, und die Polarisierung zwischen den gegnerischen Seiten eskaliert.“ Das war im Juli vergangenen Jahres. Heute, sechs Monate später, steht Albanien selbst an der Spitze der Sicherheitsorganisation.