Österreicherin darf aus Türkei ausreisen

Das Verfahren gegen Mülkiye Laçın läuft weiter.

Wien. Sechs Monate saß sie in der Türkei, in der anatolischen Provinz Tunceli, fest. Am Donnerstag hat nun ein Gericht entschieden: Die kurdischstämmige Österreicherin Mülkiye Laçın darf das Land verlassen. Der Prozess gegen sie geht weiter, doch die Pädagogin kann sich von Wien aus anwaltlich vertreten lassen.

Laçın war während ihres Urlaubs Mitte Juli von der türkischen Polizei festgenommen und 24 Stunden lang festgehalten worden. Dann wurde sie zwar freigelassen, durfte die Türkei aber nicht verlassen. Obwohl die Anschuldigungen bis zuletzt kryptisch waren, wirft ihr die Justiz Unterstützung einer Terrororganisation vor.

Ihren Angehörigen zufolge wurde Laçın während des Verhörs mit ihren Postings und Texten in sozialen Medien konfrontiert. Darüber hinaus sieht die Anklageschrift den Verein Demokratisches Zentrum der KurdInnen (DTKM) in Wien, dessen Co-Vorsitzende die Pädagogin war, als verlängerten Arm der Terrororganisation PKK an. Die Anklage wirft Laçın auch vor, an der Besetzung der kenianischen und griechischen Botschaft nach der Gefangennahme von PKK-Gründer Abdullah Öcalan in Kenia 1999 beteiligt gewesen zu sein.

Anfrage an Behörden

„Ich hoffe und wünsche, dass am 9. Jänner die Demokratie gewinnt und ich endlich wieder zu meinen Kindern, meiner Arbeit und meinem gewohnten Leben zurückkommen darf“, sagte sich Laçın noch einen Tag vor Prozessbeginn.

Das Verfahren gegen sie ist noch nicht abgeschlossen, weil die türkischen Behörden Anfragen an Österreichs Behörden hätten. Details wurden vorerst keine bekannt.

Laçın kam 1984 nach Österreich und arbeitete als Freizeitpädagogin in einer Schule in Wien Brigittenau. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.01.2020)