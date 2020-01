Seltenes Kunststück: NHL-Goalie erzielt ein Tor

Pekka Rinne nutzte die Chance und trug sich als erst zwölfter Schlussmann in die Schützenliste ein.

Goalie Pekka Rinne ist in der Eishockey-Profiliga NHL ein seltenes Kunststück gelungen. Der Finne erzielte beim 5:2-Sieg seiner Nashville Predators bei den Chicago Blackhawks den letzten Treffer des Spiels, Rinne (37) ist erst der zwölfte Schlussmann, der in der NHL als Torschütze in Erscheinung trat. Zum bislang letzten Mal war dies Mike Smith vor gut sechs Jahren geglückt.

"Ich weiß, dass ich das mit ziemlicher Sicherheit nur einmal im Leben schaffe, deshalb habe ich es sehr genossen", sagte der gefeierte Rinne. Chicago hatte seinen Torwart in der Schlussphase für einen zusätzlichen Feldspieler geopfert, Routinier Rinne nutzte die Gelegenheit und schoss den Puck im hohen Bogen über alle Gegenspieler hinweg in den Kasten. Durch das Tor 22 Sekunden vor Schluss war gleichzeitig der erste Sieg für den neuen Predators-Trainer John Hynes unter Dach und Fach.

Die Arizona Coyotes gingen auswärts gegen Tampa Bay 0:4 unter. Michael Grabner kam bei den Gästen erneut nicht zum Einsatz.

(dpa/red)