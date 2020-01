3x3-Basketball-WM 2021 findet in Wien statt

Die ersten Olympiasieger der jungen Disziplin spielen in Wien um den Titel.

Dem österreichischen Basketballverband (ÖBV) ist ein Coup gelungen: Die FIBA 3x3 Weltmeisterschaft 2021 findet in Wien statt. Nachdem die junge Basketball-Spielform heuer in Tokio seine olympische Premiere feiert, werden damit ausgerechnet in Österreich erstmals 3x3-Olympiasieger um WM-Medaillen kämpfen.

„Ich bin unglaublich stolz und dankbar, dass uns der Weltverband FIBA so viel Vertrauen entgegenbringt“, jubelt Präsident Gerald Martens, „die gesamte Basketballwelt wird nach Österreich schauen. Wir sind uns dieser Verantwortung bewusst, wissen aber gleichzeitig, dass das eine riesige Chance für den heimischen Basketball, die Stadt Wien und Österreich ist.“ Daher soll die WM auch in einer riesigen Arena am Wiener Rathausplatz steigen. „Es gibt auf der ganzen Welt wahrscheinlich keinen besseren Platz für diesen Event“, ist sich Martens sicher. „Wir befinden uns in sehr guten Gesprächen mit der Stadtregierung. Der Mehrwert für Wien ist unübersehbar.“

Das zeigen auch die medialen Kennzahlen, die bei der letzten WM 2019 in Amsterdam (HOL) erreicht werden konnten. Von diesem Turnier wurde in 100 Ländern im TV berichtet, 400 Millionen TV-Haushalte konnten erreicht werden.

(red)