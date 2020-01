An welchen Flughäfen das Parken am teuersten ist

Die internationale Plattform „Taxi2Airport" hat Flughäfen in Europa verglichen und zusammengefasst, wo die Anreise zur Abfahrt teuer wird. Ein Überblick.

Der Start ins neue Jahr ruft förmlich danach, es bestmöglich zu füllen und Pläne zu schmieden. Eine weite Reise in ferne Länder oder ein kurzer Städtetrip: Sie können ins Geld gehen. Nicht nur für Reiselustige selbst, sondern auch für ihre nahen Angehörigen. Schließlich sind es im Normalfall sie, die herhalten müssen, wenn es um die Fahrt zum Flughafen geht. Und Bruder oder Freundin werden für gewöhnlich auch noch gerne auf einen letzten Kaffee vor dem Abflug begleitet und dann zum richtigen Gate. Ein Parkschein ist oft unumgänglich. Wo dieser in Europa am teuersten ist, hat sich die internationale Plattform „Taxi2Airport“ - wohl nicht ganz uneigennützig - ausgerechnet.

Spitzenreiter Schweden

Im Blickpunkt lagen die (noch) 28 Mitgliedsländer der Europäischen Union und ihre am stärksten frequentierten Flughäfen. Bei der Berechnung bezog man sich jeweils auf die Parkgebühr von einer Stunde. Auf Platz eins liegt Schweden. Auf dem Stockholmer Flughafen Arlanda kostet eine Parkstunde 9,28 Euro. Ihm folgt der Londoner Flughafen Heathrow in Großbritannien mit 8,69 Euro pro Stunde.

Günstiger parken lässt es sich am Flughafen Madrid-Barajas Adolfo Suárez in Spanien für 3,30 Euro in der Stunde. In Estland, Irland und Italien für drei Euro. Das günstigste Parkticket bekommen Autofahrer laut Berechnung in Rumänien: Ein Parkplatz am Flughafen Henri Coanda kostet Autofahrer demnach 1,26 Euro. Und somit rund siebenmal so wenig wie in Schweden.

Flughafen Preis pro Stunde Stockholm-Arlanda (Schweden) € 9.28 Heathrow (Großbritannien) € 8.69 Paris Charles de Gaulle (Frankreich) € 8.00 Wien-Schwechat (Österreich) € 5.00 Frankfurt (Deutschland) € 5.00 Larnaca (Zypern) € 4.00 Zagreb (Kroatien) € 3.63 Vilnius (Litauen) € 1.80 Sofia (Bulgarien) € 1.53 Henri Coanda (Rumänien) € 1.26

Österreich im oberen Mittelfeld

Österreich liegt - gleichauf mit Frankfurt - mit seinem Flughafen in Wien-Schwechat an siebter Stelle. Mit 5 Euro pro Stunde liegt dieser somit im oberen Mittelfeld.

Noch tiefer in die Geldbörse müssen Urlauber greifen, die selbst mit dem Auto zum Flughafen fahren und es für den gesamten Zeitraum der Reise dort parken. In Österreich könnte in diesem Fall das Parkticket teilweise sogar teurer als der Flug selbst werden, zeigt eine Erhebung des Flugrechte-Portals AirHelp im vergangenen Jahr.

