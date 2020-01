Klimawandel: Tausende Australier protestieren gegen Regierung

Demonstranten forderten mit Parolen wie „ScoMo muss weg“ den Rücktritt von Premier Scott Morrison.

In Australien haben Tausende Menschen gegen die Regierung protestiert und ihr Untätigkeit im Kampf gegen den Klimawandel vorgeworfen. In Sydney skandierten Demonstranten "ScoMo muss weg" und forderten den Rücktritt von Ministerpräsident Scott Morrison. Auch in der Hauptstadt Canberra kam es zu Protesten.

In Melbourne feierten die Menschen in den Straßen den Regen und den für die kommenden Tage angekündigten Temperaturrückgang. Dennoch seien die nächsten Stunden eine sehr große Herausforderung, sagte der Gouverneur des Bundesstaates Victoria. Wegen der sich ausweitenden Buschbrände hat die Regierung eine Viertel Million Menschen in Victoria aufgefordert, umgehend ihre Häuser zu verlassen. Auch in New South Wales und South Australia sollten weite Gebiete evakuiert werden.

Australische Behörden haben wegen der verheerenden Waldbrände 240.000 Menschen aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Am Freitag wird vielerorts wieder mit Temperaturen von über 40 Grad und wechselnden Winden gerechnet. Das könnte die mehr als 150 Feuer an der Ostküste weiter anheizen. 27 Menschen sind den Bränden bereits zum Opfer gefallen, Tausende haben ihre Häuser verloren. "Wer kann, sollte gehen", sagte Andrew Crisp, der die Rettungsmaßnahmen im Bundesstaat Victoria verantwortet.

(Reuters)