selbst-bewusst führen #1. Mit Executive Coach Claudia Nuss Fürung neu denken. Diesmal: Handeln oder zuschauen.

Führen Sie schon Ihr Leben?

Oder sitzen Sie im Beifahrersitz und die Landschaft rauscht vorbei?

Arbeiten Sie beständig die Ziele und Termine der anderen ab oder machen Sie sich regelmäßig Gedanken über Ihre eigenen Ziele?

Nehmen Sie sich einmal in der Woche oder gar täglich Zeit sich darüber Gedanken zu machen, welche Ergebnisse Sie in der nächsten Zeit erzielen möchten?

TIPP: Starten Sie in kleinen Schritten - am besten jeden Tag in der Früh und nehmen Sie sich 3 Minuten Zeit um zu überlegen, was heute für Sie das Wichtigste ist!

Gestehen Sie sich zu, dass das was gestern noch als das Wichtigste schien, heute nicht mehr so wichtig sein mag und setzen Sie Ihre Prioritäten neu.

Stellen Sie sich kurz – mit allen Sinnen vor – wie es ist, wenn Sie Ihr heutiges Ziel schon erreicht haben.

Was sehen Sie dann?

Was hören Sie dann?

Wie fühlen Sie sich dann? Tauchen Sie ein in dieses Gefühl!

Welche innere Einstellung hilft Ihnen Ihr Ziel zu erreichen? z.B.: „Ich kann das Ziel - mit Leichtigkeit meistern!“

Statt mehr, arbeiten Sie weniger, dafür wirkungsvoller.

Was ist für heute wirklich das Wichtigste in Ihrem Leben, dass Sie einen Schritt vorwärts bringt IHR Ziel zu erreichen?

Führen Sie ab jetzt Ihr Leben fokussierter!

Mehr zum Thema TOP Leistungsfähigkeit nächste Woche!

Claudia Nuss ist Buchautorin, Executive Coach und Keynote Speaker. Als Strategin und Mentaltrainerin verhilft Nuss Führungskräften zu persönlicher Bestleistung, was zu ausgezeichneten bis auf Unternehmensebene führt.

Nach über 15 Jahren in Managementpositionen im Bereich der Strategischen Unternehmensführung, gründete sie 2011 ihr eigenes Unternehmen.

Sie studierte an der Wirtschaftsuniversität Wien, absolvierte ein Auslandssemester an der University of California in Berkeley.

