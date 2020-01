Skibergsteiger Oberauer fliegt zu Bronze

(c) GEPA pictures

Erster Wettkampftag bei den Olympischen Jugend-Winterspielen in Lausanne, erste Medaille für Österreich: der Schladminger Skibergsteiger läuft und fährt bei der Olympia-Premiere seiner Sportart zur Bronzemedaille.

Österreichs Ski-Bergsteiger Nils Oberauer jubelte über Bronze (+1:35,80 Minuten) hinter den Schweizer Zwillingen Thomas und Robin Bussard, die vor ihm Gold (in 47:49,85 Minuten) und Silber (+1:26,69 Minuten) geholt hatten.

„Ein Wahnsinn, letztes Jahr haben sie mich hier von der WM in Villar nachdem ich im Ziel zusammengebrochen bin mit dem Helikopter nach Lausanne gebracht und jetzt fahr ich zur Medaillenfeier hinunter, um mir Bronze abzuholen!“, fasste der 16-jährige Ramsauer seine dramatische Geschichte gelassen zusammen. Die Siegerehrung findet ab 19 Uhr auf der Medal Plaza in der Olympischen Hauptstadt statt.

Die Olympische Premiere für die boomende Sportart Skibergsteigen im beschaulichen Villar Winter Park am Col-de-Bretaye auf 1.848 Meter Seehöhe, den man nur über eine Zahnradbahn erreichen kann, gelang: Hunderte Zuschauer jubelten an der 3.600 Meter langen Strecke, die bei Damen und Herren zweimal zu bewältigen war.

Bei den Damen war für das Youth Olympic Team nur Lisa Rettensteiner angetreten, weil Teamkollegin Lena Leitner-Hölzl sich nach einer überstandenen Grippe noch für den Sprint am Montag und die Mixed-Staffel am Dienstag schonen musste. Die Schladmingerin, die vor zwei Tagen ihren 18. Geburtstag gefeiert hatte und als Ex-Biathletin hier ihre Rennpremiere gab, eröffnete mit Platz 11 (auch hier ging Gold und Silber an die Schweiz, Bronze holte Frankreich) aus österreichischer Sicht schon erfolgreich die Wettkämpfe.