AUA setzt Flüge nach Teheran aus

Verbindung in den Iran bis 20. Jänner suspendiert.

Wien/Teheran. Ungeachtet des Unglücks nahe Teheran vom Mittwoch, das ein versehentlicher Abschuss gewesen sein könnte, gingen die Flugbewegungen auf dem internationalen Flughafen von Teheran weitgehend unbeeindruckt weiter.

Laut Flugplan von flightradar24.com gab es seither täglich jeweils Dutzende Ankünfte und Abflüge. Nur ganz wenige Flüge wurden gecancelt, etwa durch Turkish Airlines, Emirates, die private iranische Mahan Air und die vom Unglück betroffenen Ukraine International Airlines. Ein Zusammenhang mit dem Unglück liegt aber nicht in allen diesen Fällen vor. Konsequent gingen indes die Lufthansa sowie deren Tochter Austrian Airlines vor: Man werde Irans Hauptstadt bis inklusive 20. Jänner nicht anfliegen, teilte eine AUA-Sprecherin am Freitag mit. Die AUA fliegt Teheran sonst zweimal täglich an. Der Beschluss sei „aufgrund aktueller Meldungen der veränderten Einschätzung der Sicherheitslage für den Luftraum rund um den Flughafen Teheran“ erfolgt, hieß es. Ob man die Flüge wieder aufnehme, werde am 18. oder 19. Jänner entschieden.

Am Donnerstag ließen AUA und Lufthansa je einen Jet nach Teheran im Flug umkehren, als bekannt geworden war, dass die ukrainische Boeing 737-800 möglicherweise abgeschossen worden war. Auch die Flüge am Freitag entfielen. (wg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.01.2020)