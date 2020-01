Schock und Entsetzen

Trauer über den Tod 63 Kanadier iranischer Abstammung.

Ottawa. „Es ist nicht fair. Sie waren so wunderbare Menschen.“ Ali Kamalipour kann den Tod von Saba und Sara Saadat nicht fassen. Er lebt in Edmonton, der Hauptstadt der Provinz Alberta. Zusammen mit den Schwestern war er an der Universität als Student eingeschrieben. Nun wird er sie nie mehr sehen: Mit ihrer Mutter kamen sie bei der Flugzeugkatastrophe an der Peripherie von Teheran ums Leben. Kanada ist unter Schock, und es mischt sich darin Entsetzen und Ärger: Unter den 176 Opfern sind 63 kanadische Staatsbürger mit iranischen Wurzeln, davon fast die Hälfte aus Edmonton.