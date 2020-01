Wiener Stadtadler laden Kinder zum Schnuppertraining

An vier Tagen dürfen Mädchen und Buben einen kostenlosen Kurs machen.

Wien. Kinder, die schon immer einmal ein Skisprung-Training absolvieren wollten, bekommen jetzt die Gelegenheit dazu. Die Wiener Stadtadler, der einzige aktive Skisprungclub in Niederösterreich und Wien, laden Mädchen und Buben zwischen sechs und neun Jahren zum kostenlosen Schnupperkurs unter professioneller Anleitung.

Die Termine finden am 18. und 19. Jänner sowie am 25. Jänner und 26. Jänner jeweils von 10 bis 16 Uhr in der Skischule Wien auf der Hohen-Wand-Wiese in Wien-Hadersdorf statt. Teilnehmende Kinder sollten ein bisschen Skifahren können und eigene Ski, Skischuhe sowie einen Helm haben.

Die Wiener Stadtadler sind einer der größten Skisprungclubs Österreichs. Unter den 130 Mitgliedern befinden sich auch 30 aktive Mädchen und Burschen – die eine Hälfte kommt aus Niederösterreich, die andere aus Wien. (kb)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.01.2020)