Von Fehlwürfen und Pechvögeln

Deutschlands Teamchef vergisst Spielernamen, ein TV-Moderator kassiert einen Kopftreffer und ÖHB-Spieler Alexander Hermann verpasst verletzt das dritte Event.

Trondheim. Das passiert selten, hat aber durchaus Unterhaltungswert. Es läuft die Handball-EM, in Trondheim treffen Deutschland und die Niederlande aufeinander und DHB-Trainer Christian Prokop nimmt ein Time-out. Seine Spieler scharen sich wie gewohnt um ihn, dann fährt es plötzlich aus dem Trainer. „Wie heißt du?“, fragt er Timo Kastening. Der schaute dann verdutzt, als EM-Debütant konnte er sich der Sache in diesem Augenblick auch nicht sicher sein.

Das „Blackout“ des Teamchefs, obwohl er es später „schönzureden“ versuchte, wird als Bonmot in die Geschichte eingehen. Das 34:23 gegen Oranje jedoch nicht, zu klar waren die Fronten und zu gravierend der Unterschied. Kastening, der bei TSV Hannover-Burgdorf sein Geld verdient und nach der Saison zu Melsungen wechseln wird, nahm es mit Humor. „Witzig. Vielleicht bin ich ein bisschen zu klein, sodass er mich nicht sieht“, rätselte der Rechtsaußen, der vier Tore beisteuerte. In Hannover habe er in Carlos Ortega einen spanischen Trainer, der ebenfalls „häufig meinen Namen sucht. Das bin ich also gewohnt.“

Ball mit über 100 km/h

Es war nicht das einzige Hoppala an diesem Spieltag. Vor Anpfiff wurde ZDF-Moderator Yorck Polus nach einem Wurf von Rückraumspieler Fabian Böhm am Kopf getroffen. Er taumelte aus dem Bild, fing sich aber schnell und moderierte sogar unbekümmert weiter. Mitunter kann ein Handball mit über 100 km/h schnell unterwegs sein. „Im ersten Moment wusste ich nicht, was war. Zum Glück hatte ich genug Körperspannung, sonst?“, scherzte der 49-Jährige in „Bild“. Böhm entschuldigte sich, Polus hat heute auch einen Ruhetag. ARD zeigt den Hit gegen Spanien (18.15 Uhr, live).

Um gegen den Titelverteidiger zu bestehen, müssen die Würfe der DHB-Auswahl nicht nur beim Aufwärmen, sondern vor allem während der 60 Minuten passen.

Österreich hingegen musste schon vor dem ersten Spiel gegen Tschechien in der Wiener Stadthalle einen herben Rückschlag hinnehmen. Rückraumspieler Alexander Hermann brach sich im Abschlusstraining den linken Fuß und fällt für das gesamte Turnier aus. Daran gab es nach Erhalt der Röntgenbilder keinen Zweifel.

Hermann ist zweifellos Österreichs großer Pechvogel. Denn der 28-Jährige hatte sich schon 2018 im EM-Auftaktmatch und vor der WM 2019 verletzt – und beide Turniere verpasst. Diesmal brach er sich den äußeren Mittelfußknochen im linken Fuß. ÖHB-Sportdirektor Patrick Fölser sagt: „Es tut mir für ihn unendlich leid, dass er sich so kurz vor der Euro erneut verletzt hat.“

Für den Oberösterreicher wurde am Freitag noch Daniel Dicker bei der EHF nachnominiert. (fin)



Gruppe A: Weißrussland – Serbien 35:30 (16:15), Kroatien – Montenegro 27:21 (12:13).

Gruppe C: Deutschland – Niederlande 34:23 (15:13), Spanien – Lettland 33:22 (14:11).

