Vanessa Herzog gewinnt EM-Silber über 500 m

Österreichs Sportlerin des Jahres musste sich bei der EM in Heerenveen nur der Russin Olga Fatkulina geschlagen geben.

Vanessa Herzog hat am Samstag in Heerenveen bei den Einzelstrecken-Europameisterschaften im Eisschnelllauf über 500 m Silber geholt. Den erneuten Gold-Gewinn wie 2018 in Kolomna verfehlte die 24-Jährige in 37,49 Sek. gegenüber der Russin Olga Fatkulina um 0,09 Sek. Deren Landsfrau Angelina Golikowa wurde von Herzog im direkten Duell um 0,01 Sek. auf Gesamtrang drei verwiesen.

Gabriel Odor hat bei seinem EM-Debüt im Eisschnelllauf am Freitagabend in Heerenveen über 1.500 m Rang 18 belegt. Der 19-jährige Junioren-Weltmeister im Massenstart war am Vortag ins 20-köpfige Teilnehmerfeld aufgerückt und distanzierte da in 1:49,46 Min. immerhin zwei Konkurrenten. Es gewann der Niederländer Thomas Krol (1:43,67), bei den Damen dessen Landsfrau Ireen Wüst (1:54,88).

Odor hat bei diesen Titelkämpfen mit Einzelstrecken-Entscheidungen wie Landsmann Armin Hager noch am Sonntag den Massenstart vor sich (17.10 Uhr).

(APA)