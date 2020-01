Hochrechnungen zeigen klaren Sieg für Tsai

Bei der Präsidentschaftswahl in Taiwanscheint sich die Amtsinhaberin Tsai Ing-wen durchgesetzt zu haben. Die Hälfte der Stimmzettel ist bereits ausgezählt.

Bei der Präsidentschaftswahl in Taiwan hat sich laut Hochrechnungen die Amtsinhaberin Tsai Ing-wen durchgesetzt. Wie der Fernsehsender SET TV am Samstag nach Auszählung von mehr als der Hälfte der Stimmen meldete, konnte Tsai 57,7 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen. Der Sender CtiTV gab Tsais Stimmenanteil mit 56,7 Prozent an.

Beide Hochrechnungen basieren auf der Auszählung von mehr als zehn Millionen abgegebenen Stimmen. Als Wähler registriert waren rund 19 Millionen Taiwaner.

Seit dem Amtsantritt von Tsai, einer offenen Befürworterin der pro-demokratischen Bewegung in Hongkong, im Jahr 2016 hatten sich die Spannungen zwischen Peking und Taipeh verschärft. China sieht Taiwan als abtrünnige Provinz, die wieder mit der Volksrepublik vereinigt werden soll - notfalls auch mit Gewalt. Taiwan ist international zunehmend isoliert. Nur noch 15 Länder pflegen diplomatische Beziehungen mit Taipeh.

(APA/DPA)