(c) Ute Woltron

Heizmatten befördern die Keimung diverser Sämereien, wie der schwierigen Chilis, enorm.

Eine der köstlichsten Erfindungen für Leute, die ihre Pflanzen am liebsten selbst aus Samen ziehen, ist die Heizmatte. Wer einmal eine solche Matte hatte, will ohne sie nicht mehr sein. Sie tut ihren Dienst ab sofort, denn nun kommen die Chilisamen als erste Indoor-Saat in die Pflanztöpfchen.