Die schrille Beckham-Show

David Beckhams Fußballvision mit Inter Miami nimmt Konturen an. Im März startet das Team in die neue MLS-Saison, 2022 soll das knapp eine Milliarde Dollar teure Stadion fertig sein.

Um David Beckham war es zuletzt etwas ruhiger geworden. Zwar sorgt die britische Stilikone immer für Schlagzeilen, sobald Beckham in der Öffentlichkeit bloß erscheint. Doch die große Fußballbühne gehört mittlerweile Stars wie Cristiano Ronaldo, der auf Instagram 196 Millionen Follower und damit dreimal so viele wie Beckham hat. Doch in seiner Wahlheimat Miami werkelt der ehemalige Kapitän der englischen Nationalmannschaft an einem Comeback auf der großen Fußballbühne. Und zwar als Klubbesitzer.