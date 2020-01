Diese vier Aktien steigen fast immer – und vermutlich auch 2020

Ein so sensationelles Börsenjahr wie 2019 wird sich heuer zwar kaum wiederholen. Aber vier Langzeitperformer drängen sich auch für 2020 auf.

Fast hat es den Anschein, als ginge das neue Jahr an der Börse so fröhlich weiter, wie es 2019 gelaufen ist. Nicht einmal die gefährliche Zuspitzung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran durch die Ermordung von Qasem Soleimani, dem Chef der Eliteeinheit Quds der iranischen Revolutionsgarden, am 3. Jänner hat die Aufwärtsbewegung wesentlich stören können. Kurz durchgerüttelt ja. Aber eine ernsthafte Gefährdung der Party? Nein. Fast schon etwas unheimlich, wie die US-Börsen gleich in der zweiten Handelswoche des Jahres neue Rekordhochs erklimmen und wie es ihnen nun auch ihre europäischen Pendants nachmachen. Selbst dem lang fußmaroden deutschen DAX fehlten zuletzt nur noch 50 Punkte bis zum Rekordhoch aus dem Jänner 2018. Dieses scheint nur eine Frage der Zeit zu sein.