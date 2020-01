Paartherapie per Smartphone

In den USA bieten Beziehungs-Apps jetzt auch Eheberatung und Konfliktlösung per Handy an. Das findet durchaus Anklang, doch nicht alle Apps haben einen soliden Ansatz. ?

Es ist eigentlich der nächste logische Schritt: Nachdem sich schon One-Night-Stands und Langzeitpartner per App finden lassen und die Hochzeit darüber organisiert wird, war es nur noch eine Frage der Zeit, bis auch Beziehungsprobleme per Smartphone gelöst – oder gleich vermieden werden können. So lassen sich in den USA immer mehr Paare auf diese „Therapie“ ein, was sich allein an der Anzahl der diversen Angebote in den App-Stores zeigt.