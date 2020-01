Tipps für Hörerlebnisse: Der andere Beethoven

Gerade in den Handel gekommen oder demnächst greifbar: Die spannendsten CD-Neuerscheinungen und Wiederauflagen jenseits des Repertoire-Mainstreams.

Zum Jubiläumsjahr mangelt es nicht an Neuauflagen historischer Beethoven-Aufnahmen, wirklich exzellenter und entbehrlicher gleichermaßen. Etliche neue (oder aus gegebenem Anlass wieder in den Handel gebrachte) CDs konfrontieren uns aber auch mit den unbekannten Seiten des reichen Schaffens dieses Komponisten, vor allem mit den je nach den Umständen tagesaktuell fabrizierten politischen Stellungnahmen. Sie stehen so verblüffend vor uns wie das eine oder andere Dokument des grimmigen Humors dieses Komponisten.