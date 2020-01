Die Suche nach der idealen Stadt

In der Stadtplanung sucht die Menschheit schon seit Jahrhunderten nach dem perfekten Utopia. Viele Wege erwiesen sich dabei aber als Sackgasse.

Es war die Woche der japanischen Überraschungen auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas. Sony versetzte mit der Vorstellung eines eigenen Elektroautos die ganze Welt in Aufregung, weshalb es beinahe unterging, dass auch Toyota eine ungewöhnliche Ankündigung machte. Der Autokonzern will in Japan eine „Stadt der Zukunft“ errichten. Die sogenannte Woven City (Verwobene Stadt) soll eine Art Forschungslabor unter realen Bedingungen sein, in der autonomes Fahren, mittels künstlicher Intelligenz vernetzte Haushalte, neue Agrarformen, aber auch generationenübergreifendes Zusammenleben ausprobiert werden sollen.