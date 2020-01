Der Touristenboom beschert der Stadt auch heuer viele neue Hotels. Was bedeutet das für Wien?

Ein kurzer Spaziergang durch die Stadt reicht, und es ist nicht zu übersehen. Hier eine Baustelle, an der ein Transparent auf ein Hotel im Entstehen hinweist, da ein Betrieb, den man noch nicht kannte. In Wien eröffnet, gefühlt, alle paar Wochen ein neues Hotel – und in den kommenden Wochen und Monaten geht es so weiter.