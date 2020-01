Immer mehr Hotels versuchen, sich als Grätzeltreffpunkt zu etablieren. Die Angebote speziell für Wiener haben nicht nur wirtschaftliche Gründe.

Mehr als 1100 Wiener probieren an diesem Wochenende aus, wie es sich anfühlt, wenn man in der eigenen Stadt nächtigt, frühstückt und zu Abend isst, kurz: Für ein Wochenende ein bisschen Tourist in der eigenen Stadt spielt.