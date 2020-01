Nikola Bilyk hebt ab: Österreichs Kapitän, der beim THW Kiel zum Topspieler reift, möchte das Nationalteam in neue Sphären führen.

Nikola Bilyk möchte einer der besten Handballer der Welt werden. In Kiel sprach der Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft mit der „Presse am Sonntag“ über prägende Jugendtage in Wien und die Sucht nach Siegen. Außerdem rechnet der 23-Jährige mit jenen Funktionären ab, „die nur das Geld sehen“.

Bittet man Menschen aus Ihrem Umfeld, Sie mit einem Wort zu beschreiben, hört man am häufigsten den Begriff „Ehrgeiz“. Woher kommt er?