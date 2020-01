Sebastian Kurz, der Verhandler

Wie verhandelt Sebastian Kurz? Welche Register zieht er? Zieht er die anderen über den Tisch? Was ist das „Tschernobyl der ÖVP“? Und wie geht es dann weiter? Grüne (von 2019) und blaue (von 2017) Verhandler erzählen. ?

Er wolle sich noch für die „gute Atmosphäre“ bei den Verhandlungen bedanken, sagte Werner Kogler zu dem neben ihm stehenden Sebastian Kurz am Ende der Präsentation des Regierungsprogramms in der Aula der Wissenschaften in Wien am 2. Jänner 2020. Auch am Abend davor, bei Verkündigung des Verhandlungsabschlusses, hatte sich Kogler bei Sebastian Kurz persönlich bedankt.