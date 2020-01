Wahlbotschaft an Peking

Taiwan hat an der Wahlurne den China-kritischen Kurs von Präsidentin Tsai Ing-Wen bestätigt.

Am Samstagabend gegen 21 Uhr zeigt sich Präsidentin Tsai Ing-Wen schließlich vor der internationalen Presse. Auch wenn die Stimmenauszählung zu diesem Zeitpunkt noch in vollem Gange ist, steht der deutliche Wahlsieg der 63-Jährige bereits fest. Dennoch wählt die progressive Politikerin einen bedachten Ton. In der Sache jedoch wird sie deutlich: „Das Wahlergebnis zeigt, dass wir Taiwaner das Prinzip „Ein Land, zwei Systeme“ von Xi Jinping ablehnen. Ich hoffe, dass die Pekinger Regierung versteht, dass wir nicht vor Drohungen und Einschüchterungen einknicken werden“.