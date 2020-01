Brüchige Waffenruhe

Kriegsparteien werfen einander Bruch der Feuerpause vor. Berlin sucht Kompromiss bei Konferenz.

Tripolis/Wien. Eigentlich sollte seit Sonntagmitternacht im libyschen Bürgerkrieg eine Waffenruhe gelten. Doch schon kurz darauf warfen sich beide Konfliktparteien gegenseitig Verstöße gegen die Feuerpause vor. Die von den Vereinten Nationen anerkannte Regierung in Tripolis sprach von Gewehrfeuer unmittelbar nach Mitternacht, als die Waffenruhe eigentlich in Kraft treten sollte. Man selbst fühle sich dem Abkommen aber weiter verpflichtet.

Ein Kommandant der sogenannten Libyschen Nationalarmee unter Führung von General Khalifa Haftar erklärte wiederum, Soldaten der Regierung in Tripolis hätten gegen die Feuerpause „an verschiedenen Fronten mit verschiedenen Arten von Waffen verstoßen“.

Haftar, der den Osten des Landes kontrolliert, will den von der UNO anerkannten Regierungschef, Fajez al-Sarraj, stürzen. Er wird von Russland unterstützt, während die Regierungsseite Rückendeckung aus der Türkei erhält, die auch Soldaten in das nordafrikanische Land entsandt hat. Russland und die Türkei haben die Waffenruhe vermittelt.

Debatte über UN-Mission

Die Lage im Libyen war auch bei den Gesprächen zwischen dem russischen Präsidenten, Wladimir Putin, und der deutschen Kanzlerin, Angela Merkel, am Samstag Thema. Putin sicherte in Moskau der von Berlin geplanten Friedenskonferenz seine Unterstützung zu. Deutschland will einen Ausgleich unter den konkurrierenden ausländischen Playern erreichen. Ziel sind weiter ein Waffenstillstand und ein wirksames Waffenembargo.

Auch Italiens Außenminister, Luigi Di Maio, setzte am Sonntag eine Initiative. Er regte eine UN-Friedensmission für Libyen an. Die Anforderung dafür müsste jedoch aus dem Land selbst kommen, sagte Di Maio zur Zeitung „La Stampa“. Europäische Soldaten könnten sich an einer Blauhelm-Mission beteiligen. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.01.2020)