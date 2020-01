Herrscherwechsel in unruhiger Zeit

(c) REUTERS (POOL New)

Verstorbener Sultan Qabus führte ein bitterarmes Land in die Moderne. Sein von ihm nominierter Nachfolger, Haitham al-Said, steht nun vor großen Herausforderungen.

Tunis/Maskat. Selten waren die internationalen Reaktionen auf den Tod eines nahöstlichen Herrschers so einhellig wie bei Omans Sultan Qabus, der am vergangenen Freitag im Alter von 79 Jahren starb. Die EU würdigte seine „beispiellose Kompetenz“. Israel nannte ihn einen „Förderer von Frieden und Stabilität“, der Iran sprach von einem „Verlust für die Region“.

Auch bei der Thronfolge wollte Qabus, der vor einigen Jahren an Darmkrebs erkrankt war, in seiner Heimat keinen Unfrieden stiften. Omans Langzeitherrscher hatte weder Brüder noch Nachkommen. Und so ließ er in der Verfassung verankern, dass nach seinem Tod die Familie seines Onkels Tariq bin Taimur drei Tage Zeit bekommt, aus ihren Reihen einen Nachfolger zu küren. Kommt es zu keinem Konsens, dann soll ein versiegeltes Testament des Verstorbenen geöffnet werden, in dem Qabus posthum den neuen Staatschef bestimmt. Die Herrscherfamilie verzichtete von vorneherein. Und so wurde am Samstag nach der Trauerfeier in der Großen Moschee von Muscat der letzte Wille von Qabus verlesen und sein Cousin Haitham bin Tariq al-Said, der bisherige Kulturminister, als neuer Sultan inthronisiert.

Keine Parteien

Der 65-Jährige übernimmt ein reiches, aber auch kompliziertes Erbe. Innenpolitisch könnte der erste Machtübergang seit fünf Jahrzehnten Konflikte an die Oberfläche bringen, die bislang durch die paternalistische Herrschaft und den Personenkult um Qabus unter der Decke gehalten wurden. Politische Parteien existieren nicht, in denen Bürger alternative Ideen artikulieren könnten. Im Arabischen Frühling 2011 kam es erstmals seit Jahrzehnten zu Demonstrationen, in der Hafenstadt Sohar sogar zu Ausschreitungen. Außenpolitisch war der Oman bisher eine Insel der Stabilität, obwohl das Land dem Iran gegenüber an der Straße von Hormuz liegt und den Jemen als Nachbarn hat. Wie kein anderer Herrscher der arabischen Welt verstand es der Verstorbene, sein Land von regionalen Turbulenzen fernzuhalten und als Friedensmittler zu etablieren.

Qabus wurde 1940 in Salalah geboren und genoss eine militärische Ausbildung. 1970 putschte er gegen seinen Vater, Sultan Said bin Taimur, und übernahm ein bitterarmes Land, in dem obendrein ein Bürgerkrieg tobte. Heute liegt das jährliche Pro-Kopf-Einkommen im Oman bei 17.000 Dollar. Und seine 4,6 Millionen Einwohner leben nun schon seit fast zwei Generationen in Frieden – in dem geplagten Nahen Osten ein kostbares Gut, was sein Nachfolger nun bewahren muss.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.01.2020)