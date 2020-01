In Deutschland wie auch in Österreich kam zuletzt etwas Bewegung in die verhärteten Fronten.

Wien. Vom Dieselskandal betroffene VW-Besitzer in Europa, die von dem Autobauer eine Entschädigung wollen, haben guten Grund, neidvoll in die USA zu blicken. „Dort hat VW über 25 Milliarden Euro an Schadenersatz und Strafschadenersatz bezahlt. In Europa behauptet VW bis heute vor Gericht, dass den Kunden kein Schaden entstanden sei“, sagt Verbraucherschützer Peter Kolba zur „Presse“.