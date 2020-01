Handball: Österreicher besiegen bei EM Ukraine 34:30

Österreichs Handball-Männer-Nationalteam hat am Sonntag auch sein zweites Match bei der Heim-EM gewonnen.

In der Wr. Stadthalle gab es in Pool B einen 34:30 (18:17)-Sieg gegen die weiter punktlose Ukraine, nachdem am Freitag Tschechien 32:29 besiegt worden war.

Die Österreicher haben nun als Tabellenführer beste Chancen, am Dienstag (18.15 Uhr, live ORF Sport +) den Aufstieg zu fixieren.

(APA)