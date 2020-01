Diese Filme sind für den Oscar nominiert

Die großen Favoriten für die Verleihung der Academy Awards stehen fest: Die Filme „Joker“, „The Irishman“, „1917“ und „Once Upon A Time... In Hollywood“ führen das Feld an. Alle Nominierten im Überblick.

In Los Angeles wurden heute die Nominierungen für die 92. Oscars bekanntgegeben. Die meisten Preischancen bei der Verleihung am 9. Februar hat Todd Phillips' „Joker“ über den Werdegang des „Batman"-Bösewichts: Der Film ist elf mal nominiert, darunter in den wichtigen Kategorien „bester Film“, „beste Regie“ und „bester Hauptdarsteller“ (Joaquin Phoenix). Martin Scorseses Gangsterepos "The Irishman", Sam Mendes' Weltkriegsparabel "1917" und Quentin Tarantinos "Once Upon A Time... In Hollywood“ erreichten je zehn Nominierungen.

Österreichs Einreichung für den Auslands-Oscar, Sudabeh Mortezais "Joy", war schon im Vorfeld aufgrund eines zu hohen englischen Sprachanteils disqualifiziert worden. (>>> Mehr über Sudabeh Mortezai: Ihre Filme schmerzen und begeistern)

Die nominierten Filme in den wichtigsten Kategorien

Bester Film

Nominiert als bester Film: In "Marriage Story" geht es um die Trennung eines Künstlerpaars. (c) Netflix

Beste Regie

Martin Scorsese für „The Irishman"

Todd Phillips für „Joker"

Sam Mendes für „1917"

Quentin Tarantino für „Once Upon a Time … in Hollywood"

Bong Joon-ho für „Parasite"

Scorsese konnte "The Irishman“ mit einem der größten Budgets seiner Karriere, satten 159 Millionen US-Dollar, und mit größter kreativer Freiheit inszenieren. (c) Netflix

Beste Hauptdarstellerin

Cynthia Erivo in „Harriet"

Scarlett Johansson in „Marriage Story"

Saoirse Ronan in „Little Women"

Charlize Theron in „Bombshell"

Renée Zellweger in „Judy“, ein Judy Garland-Biopic

Renée Zellweger brilliert in "Judy". (c) eOne Germany

Bester Hauptdarsteller

Antonio Banderas in „Leid und Herrlichkeit"



Leonardo DiCaprio in „Once Upon a Time … in Hollywood"

Adam Driver in „Marriage Story"

Joaquin Phoenix in „Joker"

Jonathan Pryce in „Die zwei Päpste"

Joaquin Phoenix brilliert als mitleiderregender Superböser in spe. (c) Warner Bros

Beste Nebendarstellerin

Kathy Bates in „Richard Jewell"

Laura Dern in „Marriage Story"

Scarlett Johansson in „Jojo Rabbit"

Florence Pugh in „Little Women"

Margot Robbie in „Bombshell"

Bester Nebendarsteller

Tom Hanks in „Der wunderbare Mr. Rogers (A Beautiful Day in the Neighborhood)"

Anthony Hopkins in „Die zwei Päpste"

Al Pacino in „The Irishman"

Joe Pesci in „The Irishman"

Brad Pitt in „Once Upon a Time … in Hollywood"

Bester internationaler Film (bisher: „bester fremdsprachiger Film")



„Corpus Christi“ von Jan Komasa (Polen)

„Land des Honigs“ von Tamara Kotevska und Ljubomir Stefanov (Nordmazedonien)

„Les Misérables“ (Frankreich)

„Leid und Herrlichkeit“ von Pedro Almodóvar (Spanien)

„Parasite“ von Bong Joon-ho (Südkorea)

