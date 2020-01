Die Entzauberung der Grünen ist schon im Gange

Die Grünen sind eine Partei wie alle anderen – oder müssen es werden. Enttäuschung in intellektueller Anhängerschaft.

Österreich wird Österreich bleiben – auch unter der zweiten Regierung von Bundeskanzler Sebastian Kurz“, schrieb die „Neue Zürcher Zeitung“. Obwohl es die Kollegen in der Schweiz nicht so gemeint haben mochten, klingt das in den Ohren von Österreichern wie eine gefährliche Drohung. Zwar hat jeder der beiden Koalitionspartner das „Beste aus seiner Welt bekommen“, daraus wird aber kein wirkliches Reformprogramm für die Republik: nicht bei den Pensionen, die für Kurz ohnehin eine Tabu sind, nicht im teuren Föderalismus, der Kurz in seinem eisernen Griff hat; nicht einmal auf eine Abschaffung der kalten Progression darf man sich große Hoffnungen machen. „Die schwarz-grüne Revolution bleibt aus“, konstatiert das Blatt nüchtern.