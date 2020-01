Kaffeeeinkäuferin Jeannette Meinl lädt zugunsten von Superar zum englischen Theaterabend – und übernimmt dabei selbst eine Rolle.

So bekannt ihr Name sein mag, so zurückhaltend ist sie: Selten tritt Jeannette Meinl an die Öffentlichkeit; wenn, dann in ihrer Rolle als Kaffeeeinkäuferin des gleichnamigen Familienunternehmens. Hie und da betritt sie aber tatsächlich die Bühne: im Theater nämlich.