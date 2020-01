Cory Booker beendet Kandidatur für US-Präsidentschaft

Der Senator von New Jersey zieht sich aus dem Rennen um das demokratische Präsidentschaftsticket zurück.

Er galt lange Zeit als Favorit für die demokratische Präsidentschaftskandidatur 2020: Cory Booker, Senator für den US-Bundesstaat New Jersey, ist aus dem Rennen um die Präsidentschaft.

Booker teilte am Montag das Ende seiner Kampagne bekannt. Er hatte davor eine Zeitlang als möglicherweise chancenreicher Kandidat der Demokraten gegen den republikanischen Amtsinhaber, Donald Trump, gegolten. Seine Kampagne, rund um einen Slogan von Einigkeit und Frieden gezimmert, dürfte aber im politisch aufgeheizten Klima der USA nicht bei möglichen Wählern angekommen sein.

Ähnliches Schicksal wie Kamala Harris

Der als charismatisch geltende frühere Bürgermeister von New Jersey hatte es trotz hohen Bekanntheitsgrades nie geschafft, in die erste Reihe der demokratischen Favoriten durchzubrechen. Nun fehle seiner Kampagne auch das Geld, um durchsetzungsfähiger zu werden, sagte Booker am Montag. Zudem werde ihn das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump in Washington, D. C. in Anspruch nehmen.

Ein ähnliches Schicksal hatte schon vorher Kamala Harris ereilt: Die bekannte Senatorin aus Kalifornien war vor Weihnachten aus dem Rennen um die demokratische Nominierung ausgestiegen. Auch Harris hatte bei demokratischen Wählern keine Begeisterung entfachen können - zu zentristisch sei sie in vielen Dingen aufgetreten, hieß es damals. Harris wie auch Booker, beide Afroamerikaner, waren dabei bei den TV-Debatten der Demokraten beide immer wieder aufgefallen. In beiden Fällen reichte dies aber nicht aus.

Der Pool demokratischer Kandidaten ist bei der Wahl 2020 - die auch als Wahl gegen Trump verstanden wird - besonders groß. Als Kandidaten der ersten Reihe galten zuletzt der frühere Vizepräsident Joe Biden und die Senatoren Elizabeth Warren und Bernie Sanders. Nach den Abgängen von Harris und Booker ist nun nur noch ein afroamerikanischer Kandidat im Rennen um das demokratische Ticket: Deval Patrick, ein Vertrauter des früheren demokratischen Präsidenten Barack Obama.

Eine(r) aus 17 gegen Trump

Eine(r) aus 17 gegen Trump







(epos)