Gesucht: Grüne Vizepräsidentin für den VfGH

Die bevorstehende Beförderung von Christoph Grabenwarter zum Chef des Verfassungsgerichtshofs macht seine Stelle frei.

Die erste Beteiligung der Grünen an einer Koalition auf Bundesebene ermöglicht der bisherigen Oppositionspartei auch erstmals etwas, was sie den Regierenden bisher gern vorgehalten hat: eine Person ihres Vertrauens in den Verfassungsgerichtshof (VfGH) zu setzen. Da trifft es sich gut, dass dort in Kürze eine besondere Stelle frei wird: die des Vizepräsidenten. Dem Vernehmen nach hat sich Türkis-Grün geeinigt, dass der Juniorpartner die Nachbesetzung aussuchen darf.