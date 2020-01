Gold für Philip Hoffmann

(c) Handout image supplied by OIS/IOC. Olympic Information Services OIS.

Nach Amanda Salzgeber gewann auch Philip Hoffmann Ski-Gold. Er triumphierte im RTL.

Lausanne. Kärnten und die Jugendspiele - das scheint zu passen. Einst hatte Marco Schwarz drei Goldende bei den Jugendspielen in Innsbruck geholt - und in Lausanne ist Philip Hoffmann aus Rothenthurn auf dem besten Weg, in dessen Fußstapfen zu treten.

Am Montag holte er sich in Les Diablerets Gold im Riesentorlauf - und wie noch dazu: Der 17-Jährige hatte nach zwei Läufen 2,54 (!) Sekunden Vorsprung auf den Schweizer Sandro Zurbrügg und 2,58 auf dessen Landsmann Luc Roduit. Der zweite Österreicher im Feld, der Schladminger Vincent Wieser, beendete das Rennen auf dem achten Platz.

„Ich habe probiert das zu fahren, was ich kann – und das ist heute perfekt aufgegangen“, so der 17-Jährige, der selbst dann cool blieb, als in der Entscheidung der Top-30 nur noch er oben im Starthaus stand. „Ich habe probiert das ganze Rundherum auszublenden, wollte noch einmal voll angreifen. Es ist einfach unglaublich“, war Hoffmann im Ziel kurz sprachlos.

Um dann wie ein Profi den Interview-Marathon bei den vielen internationalen TV-Stationen zu absolvieren, die ersten Anrufe aus der Heimat zu beantworten („Wahnsinn, was auf meinem Handy los ist!“) und Glückwünsche entgegenzunehmen.

Zu den ersten Gratulanten gehörte ÖOC-Generalsekretär Peter Mennel: „Philip war schon Teil des Youth Olympic Team Austria bei den Europäischen Olympischen Jugend-Winterspielen im letzten Jahr in Sarajevo. Damals hat es nicht mit einer Medaille geklappt, aber er hat seine Erfahrungen gemacht, die richtigen Schlüsse gezogen.“