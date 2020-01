Digital Impuls Award: Einreichfrist verlängert

(c) Getty Images/amriphoto

Die Einreichfrist für den von Drei Business und „Die Presse“ veranstalteten Award wird aufgrund der großen Nachfrage bis zum 31. Jänner 2020 verlängert.

Der Stress ist vorüber, die Fristist verlängert, jetzt beginnt der Endspurt. Aufgrund zahlreicherAnrufe und Anfragen vonUnternehmen vor und zwischen den Feiertagen haben sich die beidenPartner Drei Business und „Die Presse“entschlossen, die Frist für die Einreichung der Unterlagen zum Digital Impuls Award 2020 bis 31. Jänner 2020 zu verlängern.

Der Wettbewerb, der heuer zum zweiten Mal stattfindet, wird in zwei Kategorien unterteilt: Transformation und Innovation. In der Kategorie Transformation können Projekteeingereicht werden, die veranschaulichen,wie digitale Technologienvon Unternehmen genutzt werden können, um Prozesse und Services so zu transformieren, dass das Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil generieren kann. Dabei ist es egal, ob es sich bei den Technologienum Cloud, IoT, Big Data Analytics, Mobility oder AR/VR handelt. Es geht vor allem darum, Kunden besser zu servicieren oder Geschäftsmodelle auszubauen.

Sportlich, sportlich!

Ein Beispiel für den Ausbau des eigenen Geschäftsmodells mithilfe digitalerTechnologien ist das 1999 gegründete Unternehmen MaxFunSports, ein Dienstleistungsunternehmenrund um den Ausdauersport,das auch Österreichs Laufsportplattform Nummer eins betreibt. Begonnen hat die Geschichtedes Unternehmens mit redaktionellen Dienstleistungen, Fotos und Berichtenrund um Sport-Events. Später wurde ein eigenes Anmeldesystem entwickelt, welches Event-Veranstaltern hilft, Anmeldungen und Zahlungen für die Veranstaltung digital abzuwickeln. Seit 2012 verfügt MaxFun Sports auch über eine eigene Timing-Applikation, die im Laufe der Zeit so weiterentwickelt wurde, dass Läuferinnen und Läufer unmittelbar nach dem Zieleinlauf mittels Smartphone-App ihre Laufzeit abrufen können.

Die Timing-Lösung von MaxFun Sports wird mittlerweile bei mehr als 100 Events in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Tschechien eingesetzt. Im Jahr 2018 überquerten mehr als 420.000 Läuferinnen und Läufer mit dem Timing Modul von MaxFun Sports die Zielmatten. MaxFun Sports gehört zu jenen Unternehmen, die bei der Digitalimpuls- Initiative von Drei Business als Vorzeigebeispiel für die Digitalisierung in Österreich präsentiert werden. Mehr dazu finden Sie unter: http://bit.ly/dreidigital

Mensch im Mittelpunkt

Dass Drei Business mit seiner Digitalisierungsoffensive, in deren Rahmen auch der Digital Impuls Award vergeben wird, bei österreichischen Unternehmen punkten kann, zeigt die Tatsache, dass jedes dritte Großunternehmen Kunde von Drei ist.Doch nicht nur große Unternehmen, auch KMU greifen auf die Dienste des Full-Service-Telekommunikationsanbieters zurück. Sie nutzen bewusst den Vorteil, dass Drei Business seinen Kunden maßgeschneiderte, skalierbare Lösungen bietet, die mit dem Unternehmen mitwachsen. Der Telekommunikationsanbieter positioniert sich dabei bewusst als Unternehmen, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht. Digitalisierung muss sich schließlich nach den Bedürfnissen der Menschen richten und nicht umgekehrt. Elisabeth Rettl, Leiterin des Geschäftskundenbereichs bei Drei, bringt es auf den Punkt: „Das Wichtigste für uns bei Drei Business ist die Nähe zum Kunden. Diese Nähe spüren wir bei den Digitalimpuls- Aktivitäten und bei jedem Kundengespräch.“ Im Rahmen der Digitalimpuls- Tour nach Stockholm meinte etwa Christian Schernthaner, Head of Product beim Institute of Microtraining: „Es zeichnet Drei aus, die Synergie zwischen dem menschlichen Faktor und dem Faible für echte Digitalisierung zu leben. Hier menschelt es und es digitalisiert. Das ist toll.“

Jetzt einreichen!

Zurück zum diesjährigen Digital Impuls Award, der von „Die Presse“ und Drei Business veranstaltet wird. Die zweite Kategorie betrifft den Bereich Innovation. Dabei werden Unternehmen ausgezeichnet, die mithilfe neuer digitaler Technologien bahnbrechende Produkte oder Services entwickeln. Im Mittelpunkt stehen dabei Produkte bzw. Services, die neu sind, bestehende ersetzen oder die Wertschöpfungsflüsse verändern. Projekte, die in eine der beiden Wettbewerbskategorien fallen, können noch bis zum 31. Jänner 2020 eingereicht werden. Alle Details sowie das Formular zum Einreichen der Projekte finden Sie auf: diepresse.com/digital20

INFORMATION Der Digital Impuls Award 2020 ist eine Veranstaltung von Drei Business und „Die Presse“ und wird von den Österreichischen Lotterien unterstützt.

