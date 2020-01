Haus in Weststeiermark abgebrannt: Drei Tote gefunden

Beim Brand eines Einfamilienhauses in der Nähe des Packer Stausees wurden ein älteres Ehepaar und eine Pflegerin von den Flammen eingeschlossen. Am Nachmittag fand die Feuerwehr die Leichname.

Pack. Nun ist es bestätigt: Bei einem Brand eines Einfamilienhauses im weststeirischen Pack sind drei Personen gestorben. Die Einsatzkräfte haben nach dem Brand, der in den Morgenstunden am Dienstag ausbrach, am Nachmittag die Überreste von drei Menschen in der Brandruine des Einfamilienhauses gefunden.

Schon zuvor hatte es beinahe keine Hoffnung gegeben, die drei Personen - ein älteres Ehepaar und deren ungarische Pflegerin - noch lebend zu finden. Sowohl Feuerwehr als auch Polizei hatten mitgeteilt, dass sich die drei in dem im Vollbrand befindlichen Haus befanden hatten.

Suchhund half bei Suche

Die Suchkräfte aus Feuerwehr und Polizei hatten nach Sicherungsarbeiten die Brandruine am Nachmittag betreten können. Erst wurden die Überreste von zwei Menschen an zwei verschiedenen Orten im mit Trümmern, Asche und Schutt übersäten Haus entdeckt. Der Polizeihund "Hancock" schlug dann an einer weiteren Stelle in der einsturzgefährdeten Ruine an - er hatte die sterblichen Überreste eines dritten Menschen entdeckt.

Zur Ursache des in der Früh am Dienstag ausgebrochenen Feuers konnte von den Brandermittlern noch nichts gesagt werden. Die Ermittlung in dieser Hinsicht soll am Mittwoch fortgesetzt werden.

Ein Nachbar in der Ortschaft Pack (Bezirk Voitsberg) knapp vor der Landesgrenze zu Kärnten hatte gegen 3.20 Uhr in der Landeswarnzentrale Kärnten angerufen - er hatte das "Abplatzen" der Dachziegel durch das Feuer gehört und Alarm geschlagen, wie der Bereichsfeuerwehrverband Voitsberg mitteilte. Dieser hatte auch gemeldet, dass sich wahrscheinlich die drei Bewohner noch im Wohnhaus befänden.

Schwierige Suche

Das Haus - es hatte ein Steinfundament und ein Obergeschoß und einen Dachstuhl aus Holz - war aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Die Ermittlung in dieser Hinsicht soll am Mittwoch fortgesetzt werden. Laut einem Feuerwehrmann seien in dem Objekt Brandmelder installiert gewesen.

Der Feuerwehr-Einsatzleiter alarmierte noch in der Früh das Kriseninterventionsteam Steiermark zur Betreuung der Familie des Sohnes, der vom Nachbarn telefonisch über den Vorfall informiert wurde und danach zum Wohnhaus seiner Eltern auf die Pack - dem Grenzsattel zwischen Kärnten und der Steiermark - gefahren war. Bei den Vermissten handelt es sich um einen auf Pflege angewiesenen Mann (87) und seine Ehefrau (73) sowie die ungarische Pflegerin (53).

96 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Feuerwehren standen seit 3.20 Uhr mit insgesamt elf Wehren mit 20 Fahrzeugen und insgesamt 96 Mann im Einsatz gegen die Flammen. Der Dachstuhl des Hauses am Ufer des Packer Stausees war völlig ausgebrannt. Starker Wind hatte die Löscharbeiten erschwert, ein Übergreifen der Flammen auf anderen Häuser oder den Wald konnte aber verhindert werden.





