In Australien sorgen Bots und Trolle für die Verbreitung von Falschinformationen. Dabei handle es sich um „eine globale Kampagne mit dem Ziel, wissenschaftliche Beweise für den Klimawandel zu diskreditieren“, ist Timothy Graham überzeugt.

Die Bilder der riesigen Busch- und Waldbrände in Australien gehen seit Monaten um die Welt. Außer dem Kampf gegen die Flammen wird inzwischen aber auch ein Kampf um die Deutungshoheit geführt: Sind die Brände eine Folge des Klimawandels oder lediglich das Werk krimineller Brandstifter?

Eine Untersuchung der Technischen Universität Queensland hat ergeben, dass zahlreiche Bots und Trolle im Internet Kriminellen die Schuld an den heftigen Bränden zuweisen, um von den katastrophalen Folgen der Erderwärmung abzulenken. Unter dem Hashtag #arsonemergency (Branstiftungsnotfall) verbreitet sich in Online-Netzwerken die Theorie, dass die Busch- und Waldbrände in Australien in den meisten Fällen gelegt wurden. Konservative Zeitungen, Onlineportale und Politiker in aller Welt berufen sich auf diese Einträge.

Timothy Graham, ein Experte für digitale Medien an der Technischen Universität des nordostaustralischen Bundesstaates Queensland, hat herausgefunden, dass die Hälfte der Twitter-Nutzer, die unter diesem Hashtag Einträge veröffentlichen, ein für Bots oder Trolle typisches Verhalten zeigen. "Unsere Ergebnisse zeigen abgestimmte Bemühungen, die Öffentlichkeit über den Grund für die Buschbrände falsch zu informieren", resümiert Graham.

Diese Desinformationskampagene sei zwar nicht vergleichbar mit Kampagnen in anderen Ländern wie etwa während des US-Präsidentschaftswahlkampfs 2016. Für Australien habe sie aber ein nie da gewesenes Ausmaß. Von den 300 Twitter-Nutzerkonten und mehr als 1200 Einträgen, die Graham und seine Mitarbeiter analysierten, ordneten sie nur die Hälfte real existierenden Nutzern zu, die aufrichtig konservative Positionen zu den Buschbränden vertreten.

Und auch diese Einträge dürften nicht frei von Falschinformationen sein. So kursierte im Internet die erwiesenermaßen falsche Behauptung, dass in Australien 180 Menschen wegen Brandstiftung angeklagt worden seien. Auch Donald Trump Junior, der Sohn des US-Präsidenten, verbreitete sie weiter: "Wirklich abstoßend, dass Menschen so etwas tun!", schrieb er auf Twitter. "Mehr als 180 mutmaßliche Brandstifter wurden seit Beginn der Buschbrand-Saison festgenommen."

Truly Disgusting that people would do this! God Bless Australia.

More than 180 alleged arsonists have been arrested since the start of the bushfire season, with 29 blazes deliberately lit in the Shoalhaven region of southeast NSW in just three months. https://t.co/xP0PtMQbuD