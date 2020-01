Teilzeit-Königskinder in Vollzeit-Jobs

(c) REUTERS (HANDOUT)

Das schwedische Modell für den britischen Prinzen: Madeleine und ihr Mann, Chris O'Neill, leben heute in Miami.

Worauf Prinz Harry hofft, ist in anderen Königshäusern Europas Realität: Prinzen und Prinzessinnen haben Jobs und führen ein freies Leben, bekommen aber meist keine Apanage.

Wien. Sein letzter offizieller Termin im Auftrag des niederländischen Königshauses war kurz vor Weihnachten: Prinz Constantijn verlieh im Königspalast in Amsterdam Preise an Künstler und Autoren. Nach den Weihnachtsfeiertagen ging es für den Bruder des niederländischen Königs Willem-Alexander wieder zurück an seinen Arbeitsplatz – als Unternehmensberater. Der 50-Jährige und seine Frau Laurentien gehören zwar zu den hochrangigen Mitgliedern der niederländischen Königsfamilie, gehen aber schon seit Beendigung ihrer Universitätsstudien einem Beruf nach.