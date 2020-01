(c) APA/HERBERT NEUBAUER

Um das Gesetz zu umgehen, soll mittlerweile auch in bestimmten Vereinen Alkohol ausgeschenkt werden. Fälle in Wien, Niederösterreich und Vorarlberg werden geprüft.

Wien/Bregenz/St. Pölten. Seit mehr als zwei Monaten ist das Rauchverbot in der Gastronomie in Kraft. Vereine, Klubs, aber auch Private in Wien, Niederösterreich und Vorarlberg sollen jedoch versuchen, die neue Regelung zu umgehen. Auch von illegalen Wirtshäusern ist die Rede.