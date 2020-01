Kirchenaustritte um fast 15 Prozent gestiegen

Missbrauchsfälle und die Causa Schwarz werden als mögliche Ursachen für den überdurchschnittlich starken Anstieg gesehen.

Wien. Die Zahl der Kirchenaustritte ist im vergangenen Jahr um 14,9 Prozent gestiegen. In absoluten Zahlen traten laut vorläufigen Daten der Bischofskonferenz 67.583 Personen im vergangenen Jahr aus der römisch-katholischen Kirche aus. 2018 waren es laut amtlicher Statistik 58.807, berichtete "Kathpress" am Mittwoch. Als Gründe werden Missbrauchsfälle und die Vorwürfe gegen den einstigen Klagenfurter Bischof Alois Schwarz vermutet.

Ende 2018 gab es noch 5,05 Millionen Katholiken in Österreich, 2019 waren es demnach nur mehr 4,98 Millionen. Das entspricht einem Rückgang von 1,35 Prozent. Die Diözesen meldeten dabei unterschiedlich stark akzentuierte Entwicklungen. In einigen gab es moderate Anstiege bei den Kirchenaustrittszahlen, bei anderen waren die Anstiege deutlicher ausgeprägt, wie etwa in Kärnten.

Vergleicht man die Austritte mit jenen der Jahre zuvor, ist diesmal ein überdurchschnittlich starker Anstieg zu verzeichnen. 2018 betrug dieser 8,7 Prozent, 53.698 Menschen verließen damals die Kirche. Einen historischen Höchststand gab es 2010 mit 85.960 Austritten. Dies war zu einem Gutteil auf das Bekanntwerden von Missbrauchsfällen im kirchlichen Bereich zurückzuführen.

(APA)