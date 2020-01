Zwei Tote in Spanien: Metallteil flog nach Explosion kilometerweit

Feuerwehrmänner bei einem Einsatz in der Wohnung des Opfers in Torreforta.

Nach einer Explosion in einem Chemiepark in Katalonien schlug in einem Haus eine 800-Kilo-Platte ein. Ein Pensionist kam ums Leben.

Bei einer Explosion in einem spanischen Chemiepark mit zwei Toten ist eine schwere Metallplatte kilometerweit durch die Luft geschleudert worden. Eines der Todesopfer sei am Dienstagabend gestorben, als sein Haus von der 800 Kilogramm schweren Platte getroffen worden sei, teilte die Feuerwehr der Region Katalonien in der Nacht auf Mittwoch mit.

Das Dach der Wohnung des Mannes im zweiten Stock sei eingestürzt. Laut spanischen Medien handelt es sich bei dem Toten um einen kürzlich in Pension gegangenen Obsthändler. Augenzeugen sprachen von einer "beängstigenden Feuerkugel" in Torreforta, einem Vorort der 800.000-Einwohner-Stadt Tarragona im Nordosten des Landes. Die Leiche eines Mitarbeiters der Chemie-Firma war am Mittwoch in den Trümmern auf dem Werk entdeckt worden.

Bei der Explosion wurden nach Angaben der Regionalregierung zudem acht Menschen verletzt. Es handle sich vorwiegend um Mitarbeiter der Firma, auch ein Bewohner des Hauses in Torreforta sei verletzt worden. Einer der Verletzten war am Mittwoch den Angaben zufolge noch in einem kritischen Zustand.

Druckwelle war kilometerweit spürbar

Die Ursache des Unglücks, das sich kurz vor 19.00 Uhr ereignete, war am Mittwoch noch unbekannt. Regionalpräsident Quim Torra, der zum Unfallort fuhr, sprach von einem mutmaßlichen Chemieunfall. Die Behörden hatten zunächst vor giftigen Dämpfen gewarnt und die Anrainer dazu aufgerufen, nicht ins Freie zu gehen. Der Zivilschutz gab nach rund zwei Stunden aber Entwarnung.

Auch lange nach der Explosion war von weitem noch eine hohe Rauchwolke zu sehen, wie Videoaufnahmen und Fotos in sozialen Netzwerken zeigten. Die Druckwelle war kilometerweit spürbar. Mehrere Straßen und der Zugverkehr waren stundenlang gesperrt. Mit einem Großaufgebot kämpfte die Feuerwehr die Nacht über gegen die Flammen.

In der Chemie-Fabrik wird Ethylenoxid produziert. Das Gas ist hochentzündlich und wird für die Herstellung unter anderem von Reinigungs- und Lösungsmitteln benutzt.

(APA/dpa)