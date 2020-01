Fahrstil: Der Blick in den Rückspiegel

Familiär: Porsche 356 Coupé vs. Cayenne Coupé. Vermittelnd: Porsche-Versteher Georg Konradsheim. Heilig: Ferrari Classiche, Maranellos Klassik-Department. Himmlisch: Auf der Royal Enfield durch Bhutan. Lesen Sie sich rein!

Das Jahr hat alle Zutaten, das spannendste seit langer Zeit zu werden: Für 2020 wurden die Uhren in Europa neu gestellt und man fragt sich: Wer schafft es, pünktlich zu sein?

Das Ringen um jedes Gramm Kohlendioxid, das dem Auspuff entweicht, hat jedenfalls begonnen. Was am Ende dabei herauskommt, traut sich niemand zu sagen. Nur dies: Auch bei den kommenden Elektroautos ist mit Freude am Lenkrad zu rechnen.

Trotzdem ertappen wir uns dabei, wie wir immer gebannter in den Rückspiegel schauen – es ist ein Blick nicht ohne Wehmut. Der ungebrochenen, ja rapide Fahrt aufnehmenden Faszination des alten Blechs spüren wir deshalb gleich frisch bei Ferrari und Porsche nach.

Wem das sowieso alles zu schnell geht, dem sei als Reiseziel Bhutan empfohlen.

Viel Freude mit dieser Ausgabe!

Die Redaktion

