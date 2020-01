Der Pariser, der den Ex-Papst in die Bredouille brachte

(c) Reuters (Alessandro Bianchi)

Im Streit um das angebliche Benedikt-Zölibatsbuch steht Kardinal Sarah unter Beschuss – doch es gibt noch einen Zweiten in der Hauptrolle.

Ein einzigartiges und historisches Buch“ – mit diesem Werbespruch versehen, dominierte das Cover von „Des profondeurs de nos cœurs“ am Mittwoch noch die Homepage des Fayard Verlags. Nicht der kleinste Hinweis auf den Streit um das soeben auf Französisch erschienene Buch gegen die Lockerung des Zölibats. Tatsächlich hat der Verlag angekündigt, die schon gedruckte Auflage unverändert zu verkaufen. Erst in der nächsten Auflage ist der Hinweis geplant, dass Einleitung und Schlussteil nicht von Benedikt XVI. mitverfasst wurden – sehr wohl aber freigegeben. Der US-Verlag Ignatius Press, der im Februar die englische Übersetzung publiziert, will die Autorenangabe überhaupt beibehalten.