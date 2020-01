Neues belastendes Material: Die Notiz aus dem Wiener Ritz

Nancy Pelosi schickt die Impeachment-Akte an den Senat. Durch das Hinauszögern wollte sie Konzessionen erreichen.

Die Demokraten übermitteln die Anklagepunkte gegen Trump im Impeachment an den Senat und legen neues belastendes Material aus einem Wiener Hotel vor.

New York. Einmal noch, ehe der von den Republikanern dominierte Senat das Ruder übernimmt, warfen die Demokraten des Repräsentantenhauses ihr ganzes Gewicht in die Waagschale. „Es liegt ein klarer Fall von Amtsmissbrauch vor“, erklärte Nancy Pelosi, Vorsitzende der zweiten US-Parlamentskammer vor einer symbolischen Abstimmung.



Ihre Pressekonferenz war Teil des finalen Akts in der Vorbereitung einer potenziellen Amtsenthebung des Präsidenten. Monatelang sammelten die Parlamentsveteranin Pelosi und ihre Parteikollegen Beweise gegen Trump, ehe sie im Dezember für die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens stimmten. Sieben sogenannte Impeachment-Manager der Demokraten sollen nun den Prozess im Senat, der innerhalb von Tagen beginnen wird, überwachen.