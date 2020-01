Neues belastendes Material gegen Trump: Die Notiz aus dem Wiener Ritz

Die Demokraten übermitteln im Amtsenthebungsverfahren Anklagepunkte gegen Trump an den Senat und legen belastendes Material aus dem Wiener Hotel Ritz vor.

Wien/New York. „Bring Selenskij dazu anzukündigen, dass der Biden-Fall untersucht wird.“ Kurz vor Beginn des Amtsenthebungsverfahrens im Senat in Washington sind brisante Dokumente aufgetaucht, die US-Präsident Donald Trump schwarz auf weiß schwer belasten. Die Notiz ist auf einem Briefpapier des Wiener Hotels Ritz-Carlton verfasst, und es wurde mit weiterem Material von Lev Parnas an Adam Schiff, dem demokratischen Vorsitzenden des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses, übermittelt.



Parnas ist ein Vertrauter und Partner des Trump-Anwalts und New Yorker Ex-Bürgermeisters Rudy Giuliani, dem Diplomaten vorwarfen, Schattenaußenpolitik in der Ukraine im Namen des US-Präsidenten betrieben zu haben.